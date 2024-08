Lily Collins & Ashley Park: «Emily in Paris»-Stars versprühen Glamour

Lily Collins (35) und Ashley Park (33) haben am Mittwoch (14. August) die Premiere der vierten Staffel ihrer Netflix–Serie «Emily in Paris» in Los Angeles beehrt und dabei mit ihren edlen Looks bezaubert. Hauptdarstellerin Lily Collins, die in der Serie Emily Cooper verkörpert, setzte auf eine schwarze Robe, während Park, die Emilys Freundin Mindy spielt, in einer silbernen Variante erschien.