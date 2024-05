Lily Collins dreht in Rom: Neuer Darsteller bei «Emily in Paris»

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von «Emily in Paris» sind in vollem Gange. Dieses Mal führen die neuen Folgen den Cast rund um Hauptdarstellerin Lily Collins (35) auch nach Italien. Die Schauspielerin gab in dieser Woche über Instagram bekannt, dass einige Folgen in der Hauptstadt Rom gedreht werden. Nun sind erste Fotos von Collins und einem italienischen Schauspielkollegen aufgetaucht.