Lily Collins dreht Staffel fünf von «Emily in Paris» in Venedig

Emily in Italien statt «Emily in Paris»

Die fünfte Staffel der Netflix–Serie führt Emily in die italienische Hauptstadt Rom, nachdem sie am Ende der vierten Staffel vor einer wichtigen Entscheidung stand: Sie erhielt das Angebot, die Leitung des italienischen Büros der Agence Grateau zu übernehmen. Obwohl Emily in Paris und bei der Agentur ihre Liebe gefunden hatte, war sie von einem Neuanfang – und einem neuen Mann – in Rom verlockt.