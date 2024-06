Lily Collins ist Fan! Diese Rocklänge hat im Sommer 2024 das Sagen

Kurze oder bodenlange Röcke und solche mit Knöchellänge bleiben diesen Sommer eher in der hinteren Ecke des Kleiderschranks hängen. Stattdessen haben Röcke in 3/4–Länge die Herzen vieler Fashionistas erobert. Dem Trend verfallen ist unter anderem «Emily in Paris»–Star Lily Collins (35). Die Schauspielerin stellt auf Instagram gleich mehrere Looks mit dem angesagten It–Piece vor.