Lily Collins reist für «Emily in Paris» nach Griechenland und Monaco

Lily Collins (37) entdeckt in der neuen Staffel von «Emily in Paris» neue Orte und Kulissen. Die erfolgreiche Netflix–Serie startet im Mai mit den Dreharbeiten zur sechsten Staffel. Laut des Branchenblatts «Variety» führt die Geschichte die Charaktere nach Griechenland und Monaco – zwei neue, glamouröse Schauplätze. Über die Handlung der neuen Folgen ist bislang wenig bekannt, doch die Wahl der griechischen Kulisse lässt vermuten, dass zwischen Emily (Lily Collins) und Gabriel (Lucas Bravo) noch Klärungsbedarf besteht.