Lily Collins spielt Audrey Hepburn: Sohn der Filmlegende reagiert

Ihr Sohn vermutet: So würde Audrey Hepburn reagieren

Trotz seiner Unterstützung für die Besetzung, äusserte Ferrer eine amüsante Vermutung darüber, wie seine Mutter auf das Projekt reagiert hätte. Der 65–jährige Filmproduzent glaubt, dass Audrey Hepburn angesichts des Titels der Vorlage, der sie als «Beginn der modernen Frau» bezeichnet, vermutlich zusammengezuckt wäre. Dies begründete er damit, dass die Schauspielerin zeitlebens sehr bescheiden war und bei jedem Kompliment eine gewisse Verlegenheit verspürte.