Lily Collins über das letzte Genesis-Konzert: «Das Ende einer Ära»

Am Wochenende ist das letzte Genesis-Konzert über die Bühne gegangen. Phil Collins (71), Mike Rutherford (71) und Tony Banks (72) spielten am Samstag die letzte Show ihrer «The Last Domino?»-Tour in der Londoner O2-Arena. Im Publikum war auch Phil Collins' Tochter Lily Collins (33), die auf Instagram nun stolze Worte an die Band und ihren Vater richtete. Der Abend habe demnach «das Ende einer Ära» markiert. «Diese letzte Show miterlebt zu haben, war wirklich die Erinnerung meines Lebens und ein Ereignis, das ich für immer in meinem Herzen bewahren werde», schrieb sie. Dazu postete Lily Collins einige Fotos der Show. Unter anderem ist sie auch selbst sitzend auf einer Transportkiste mit dem Schriftzug «Genesis» zu sehen.