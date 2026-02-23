Lily Collins übernimmt Rolle als Audrey Hepburn in neuem Biopic

Langjähriges Projekt

Laut Collins befindet sich der Film bereits seit fast zehn Jahren in der Entwicklung. Sie sei «geehrt und ekstatisch». Die Schauspielerin, die vor allem durch die Netflix–Serie «Emily in Paris» bekannt ist, erklärte in ihrem Post, dass sie zeitlebens eine grosse Bewunderung für Hepburn empfunden habe. In der Vergangenheit hatte Collins bereits mehrfach bei Fotoshootings und öffentlichen Auftritten optisch Bezug auf den ikonischen Stil Hepburns genommen.