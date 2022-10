Lily-Rose Depp soll in «Nosferatu» dabei sein

Nun scheint auch «Nosferatu» Realität zu werden. 2016 sagte der Regisseur in einem «Shudder»-Interview, warum der Kult-Film einen so besonderen Platz in seinem Herzen hat: «Es war zu seiner Zeit ein Indie-Horror, ein bisschen rau stellenweise - und doch ist es einer der grössten und eindringlichsten Filme, die je gedreht wurden.» Die neu restaurierten Versionen des Films seien «wirklich beeindruckend, aber ich bevorzuge immer noch die einfachen Schwarz-Weiss-Versionen». Diese zeigten «ein unheimliches Mysterium und trugen dazu bei, den Mythos von Max Schreck als echtem Vampir aufzubauen ».