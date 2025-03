Limavady: König Charles wird von gekröntem Hund begrüsst

Das königliche Paar hatte bereits am Mittwoch eine Reihe von Terminen in Nordirland wahrgenommen. Unter anderem trafen sich die beiden in Belfast mit führenden Politikern. Später kam es auch zu einem Besuch im Whisky–Shop «The Friend at Hand », wo Charles und Camilla zu einer Verkostung eingeladen wurden. Bilder zeigen, wie die beiden erst anstossen und sich dann einen Schluck genehmigen. Charles, bekennender Whisky–Fan, bezeichnete den angebotenen laut «The Daily Telegraph» als «sehr gut», während Camilla über die Stärke des Whiskys lachen musste.