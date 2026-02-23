Limp Bizkit stocken Tourplan mit zwei Konzerten in Deutschland auf

Fans von Limp Bizkit bekommen zwei weitere Chancen die Metal–Band diesen Sommer in Deutschland live zu erleben. Nach den bereits bestätigten und ausverkauften Festivalauftritten bei Rock am Ring und Rock im Park legen Limp Bizkit für den Juni nach. Geplant sind Auftritte am 23. Juni 2026 im SparkassenPark in Mönchengladbach sowie einen Tag später, am 24. Juni 2026, auf der Berliner Parkbühne Wuhlheide.