Lina Larissa Strahl: Diese Energiebooster hat sie immer dabei

Freunde und Familie sind die wichtigste Energiequelle für Lina Larissa Strahl (26), wie sie im Interview zum «Energy By Longchamp» Event in Berlin verrät. Darin spricht die Sängerin und Schauspielerin auch darüber, wie sie ihre Akkus auflädt und sich fit hält. Auf der Veranstaltung zur aktuellen Herbst/Winter–Kollektion von Longchamp unter dem Motto «Where Do You Find Your Energy», auf der unter anderem auch Luna und Lilli Schweiger, Harriet Herbig–Matten oder Kim Hnizdo waren, erklärte Lina Larissa Strahl zudem, welcher Modetrend sie gerade besonders begeistert.