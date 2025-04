Lina Larissa Strahl: «Ich habe mich künstlerisch neu aufgestellt»

Warum war Ihnen das wichtig?

Lina: Durch die vielen Jahre in dieser Branche gab es auch für mich schon mehrere Phasen, in denen ich mich beruflich und künstlerisch etwas verloren gefühlt habe. In denen ich zu sehr darauf gehört habe, was die vielen Meinungen um mich herum sagen und was andere als das «Beste für mich» beschreiben würden. Das Problem an solchen Erfahrungen ist, dass man am Ende Kunst macht, Songs schreibt, jemand nach Aussen ist, der oder die aus Kompromissen besteht und man selber den Zugang zu sich und seiner Kreativität verliert. Es gehört sicherlich auch zu Lernprozessen dazu, solche Phasen durchzumachen, allerdings fühlt es sich tatsächlich deutlich besser an, wenn man aus dem Studio mit einem Song nach Hause geht, den man selber gerne im Auto laut anhört und man das Gefühl hat, für den Moment zumindest, dass alles gerade so ist, wie es sein soll.