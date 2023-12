Linda Evangelista sensibilisiert für Brustkrebs-Früherkennung

Bei Evangelista zweimal Brustkrebs diagnostiziert

Im September dieses Jahres sprach Linda Evangelista das erste Mal öffentlich darüber, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Ihre erste Diagnose erhielt sie 2018, die zweite 2022, wie sie dem «Wall Street Journal» erzählte. Demnach sei ihre Krebserkrankung erstmals bei ihrer «jährlichen Mammographie» entdeckt worden. «Ohne zu zögern» habe sie sich daraufhin zunächst für eine beidseitige Mastektomie entschieden. Doch nur wenige Jahre später, im Juli 2022, habe sie erneut einen Knoten in ihrer Brust gespürt. Angesichts der zweiten Diagnose wies sie nach eigener Aussage ihren Onkologen an, «ein Loch» in ihre Brust zu graben. «Ich möchte nicht, dass es hübsch aussieht. Ich möchte, dass du es ausgräbst. Ich möchte ein Loch in meiner Brust sehen, wenn du fertig bist. Verstehst du mich? Ich sterbe nicht daran», erinnert sich das ehemalige «Victoria's Secret»–Model an das damalige Gespräch zurück.