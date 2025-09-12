Linda Gray: Für immer Sue Ellen

Man kann ihr alternatives Dasein als Schauspielerin in zwei Abschnitte einteilen: vor Dallas«, nach »Dallas«. Vor »Dallas« war nicht viel, wobei – einen Welterfolg hatte sie schon: Leider sah man dabei nur ihre untere Hälfte. 1967 wurde sie für den Hollywoodfilm »Die Reifeprüfung" mit Stars wie Anne Bankcroft und Dustin Hoffman engagiert. In einer berühmten Szene will die reife Mrs. Robinson (Anne Bankcroft) den jungen Benjamin (Dustin Hoffman) verführen. Sie rollt lasziv ihre Strümpfe runter und man sieht die Beine von – Linda Gray. Die von Anne Bankcroft waren dem Regisseur Mike Nichols offenbar nicht schön genug. Immerhin bekam er für diese Arbeit einen Oscar, und den hat wohl auch Linda Gray ein bisschen mitverdient.