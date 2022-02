Linda Nobat teilt gegen Harald Glööckler aus

Zur Sprache kommt auch die Prüfungsverweigerung von Harald Glööckler (56) und Anouschka Renzi (57). Die beiden lehnten es ab, in einen Tank voller Fleischabfälle und Fischgeschmodder zu steigen. Haralds Argument: Er sei Vegetarier. «Wenn ich mich recht entsinne, hat der Harald in der ersten Folge einen Schwanz gegessen. Das war alles in Ordnung», sagt Nobat. Das Argument, Vegetarier zu sein, ergebe für sie «gar keinen Sinn». Dies sei «keine Entschuldigung». «Harald hatte einfach keinen Bock darauf und Anouschka hat sich dann für beide reingesteigert», lautet ihr abschliessendes Fazit zu der Situation.