Linda Zervakis bald mit neuer Sendung «Fake News» bei ProSieben

Darum geht es in «Fake News»

In der Sendung soll Zervakis gemeinsam mit Katrin Bauerfeind (42) und Benni Stark (39) in KI–Einspielern, Sketchen und Reportage–Beiträgen die besten und lustigsten «Fake News» zum aktuellen Geschehen präsentieren. Linda Zervakis und Benni Stark stehen dabei als News–Sprecher im Studio, während Bauerfeind ausgewählte Themen kommentiert und analysiert. Zudem sollen wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen mit dabei sein.