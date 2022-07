Sehenswert macht den Film neben viel Liebe, Sex, Drugs und Rock‹n›Roll in Zeiten bewegter deutsch-deutscher Zeitgeschichte auch der Cast. Shootingstar Jan Bülow (26, «Dogs of Berlin») in der Titelrolle trifft auf Detlev Buck (59) als Talentscout einer Plattenfirma und Max von der Groeben (30) als Lindenberg-Kumpel Steffi. Charly Hübner (49) verkörpert Lindenbergs dauerbetrunkenen und totunglücklichen Vater und Julia Jentsch (44) die liebevolle Mutter und erste musikalische Förderin. Zudem inspiriert Martin Brambach (54) den jungen Udo Lindenberg zum Kellnern.