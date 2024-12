«Lindenstrasse»-Star Georg Uecker besucht Aids-Gala in Köln

2018 offenbarte Uecker in seiner Biografie «Ich mach' dann mal weiter!», dass er 1993 nicht nur die Diagnose HIV bekam. Gleichzeitig wurde ihm mitgeteilt, dass er an Krebs erkrankt sei: «Ich hatte ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt. Er redete nicht lange um den heissen Brei herum.» Lymphknotenkrebs habe die Diagnose damals gelautet. Daraufhin musste sich Uecker einer Chemotherapie unterziehen. «Ich war aufgequollen, hatte am Körper kein einziges Haar mehr, selbst die Augenbrauen waren ausgefallen», erinnerte sich der heute 62–Jährige in seinem Buch. Fünf Jahre später besiegte er die Krankheit.