«Lindenstrasse»-Star Liz Baffoe arbeitet künftig als Flugbegleiterin

Sechswöchige Ausbildung bald abgeschlossen

«Warum ich die Ausbildung mache? Ich will hoch hinaus», sagt Baffoe. Ein entsprechender Lehrgang sei bald vorbei und dann «starte ich meine aufregende Reise als Flugbegleiterin [...]». Niemals sei es zu spät, «seinen Horizont zu erweitern und neue Wege zu gehen». Die Ausbildung, mit der Baffoe am 1. März begonnen habe, dauere dem Bericht zufolge sechs Wochen. Dazu gehöre beispielsweise, was bei einer Evakuierung oder einer Geburt zu tun sei und wie Bordansagen gemacht werden.