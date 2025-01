«Lindenstrasse» und mehr: Joyn holt ARD- und ZDF-Formate ins Programm

Joyn, der Streamingdienst von ProSiebenSat.1, will sein Angebot weiter ausbauen und hat sich dafür Lizenzen von bekannten ARD– und ZDF–Inhalten gesichert. Wie die Plattform an diesem Donnerstag mitgeteilt hat, wird es durch die Kooperation mit ZDF Studios sowie ARD Plus, der WDR mediagroup und High View bekannte Serien und Filmreihen der Öffentlich–Rechtlichen anbieten können.