Lindholm zurück in Hannover: «Tatort»-Ende für das Göttinger Team

«Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach»

Schauspielerin Maria Furtwängler sagt laut Mitteilung über die Veränderung für ihre Figur: «Charlotte Lindholm bricht einmal mehr auf zu neuen Ufern und bleibt eine rastlose Ermittlerin, die es nicht lange an einem Ort hält.» Der Abschied von Göttingen sei nicht einfach, so Furtwängler weiter, «die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet. Nun also wieder solo – ich bin gespannt, was Charlotte Lindholm auf ihrem Weg noch erlebt.»