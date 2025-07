Lindsay Lohan: Aus diesem Grund verliess die Schauspielerin die USA

Die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre lockten sie nach Dubai

Lohan verriet, dass strengere Gesetze zum Schutz der Privatsphäre der Hauptgrund dafür sind, dass sie sich für ein Leben in Dubai entschieden hat. In den Vereinigten Staaten konnte sie vor ihrer Auswanderung keinen Schritt mehr gehen, ohne von Paparazzi verfolgt zu werden. Ungefragt Fotos von anderen Personen zu schiessen, sei in Dubai dagegen streng verboten. «Das ist nicht legal. Man darf nicht einmal jemanden in einem Restaurant fotografieren. Man muss die Person um Erlaubnis fragen, was ein grosser Unterschied zu hier ist.» Privatsphäre sei in Dubai das Wichtigste.