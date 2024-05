Lindsay Lohan freut sich auf ihren ersten Muttertag als Mutter

Schon kurz Zeit nach der Geburt hatte Lohan im vergangenen August ein offenherziges Foto von sich selbst ungeschminkt und in Postpartum–Unterwäsche geteilt. In einem Interview mit dem Magazin «Bustle» verriet sie im März, dass sie im Anschluss an die Geburt ihres Sohnes keinerlei Druck verspüre, ihr Schwangerschaftsgewicht rasch wieder loszuwerden. «Ich habe so sehr an [Luai] gehangen, dass mein letzter Gedanke war, auf ein Laufband zu gehen», sagte Lohan damals und fügte hinzu: «Ich habe das Gefühl, dass wir uns selbst so sehr unter Druck setzen, so schnell gut aussehen zu müssen, aber du siehst [nach der Geburt] so schön aus. Gib dir Zeit.»