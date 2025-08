Lindsay Lohan hatte es nicht leicht am «Mean Girls»-Set

In «Freakier Friday», der Fortsetzung des Kultfilms «Freaky Friday», spielt Lohan erneut Anna Coleman, die nun selbst Mutter ist und kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Eric (Manny Jacinto) steht. Die Geschichte knüpft Jahre später an das Original an, in dem Anna und ihre Mutter Tess (Curtis) ihre Körper tauschten.