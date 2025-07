Lindsay Lohan über Jamie Lee Curtis: «Sie war privat für mich da»

In der damaligen Zeit wurde Lohan rund 20 Mal in Gewahrsam genommen, verbrachte über 250 Tage in Entzugskliniken und sogar zwei Wochen im Gefängnis. Seit 2011 ist sie nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sie zog sich zurück und wanderte nach Dubai aus. Hier gründete die Mutter eines kleinen Sohnes eine Familie. «Ich muss mich in der Gegenwart von Menschen sicher fühlen. Und Jamie ist für mich einer dieser Menschen», resümiert die Schauspielerin heute in «People».