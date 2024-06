Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis: «Freaky Friday 2»-Dreh geht los

Drehstart für «Freaky Friday 2»! Diese Nachricht verkündete Disney am 24. Juni über die sozialen Medien. Der Entertainment–Riese postete auf Instagram ein Bild von Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (37) am Set des Films. «Die Colemans sind zurück und kommen im Jahr 2025 in die Kinos! Die Fortsetzung von ‹Freaky Friday› ist jetzt in Produktion!», steht neben dem Bild.