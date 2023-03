Lindsay Lohans Mutter verrät Details zur Schwangerschaft ihrer Tochter

Lindsay Lohan und ihr Ehemann leben laut ihrer Mutter in Dubai. Dina Lohan steht aber laut eigener Aussage in ständigem Kontakt mit ihrer Tochter. «Sie fragt mich regelmässig: ‹Mama, was bedeutet das? Ich fühle mich so. Was ist das?›» Auch im Gruppenchat mit all ihren Kindern werde sich mehrmals täglich ausgetauscht. Wenn die Geburt anstehe, wolle sie dann ihrer Tochter «auf jeden Fall zur Seite stehen. Ich werde da sein.»