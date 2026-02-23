Lindsey Vonn emotional: Nach Olympia-Sturz drohte Amputation

Weiter Weg zurück

Trotz der traumatischen Erlebnisse und der Tatsache, dass sie momentan kaum mobil ist und im Rollstuhl sitzt, zeigt Vonn ihren gewohnten Kampfgeist. Ihr Plan für die kommenden Monate sieht zunächst eine schrittweise Mobilisierung vor, um den Übergang vom Rollstuhl zu Krücken zu schaffen. Da es schätzungsweise ein Jahr dauern wird, bis die Knochen vollständig verheilt sind, muss erst danach entschieden werden, ob das eingesetzte Metall wieder entfernt wird. Zudem steht in der Zukunft noch eine weitere notwendige Operation am Kreuzband an.