Lindsey Vonn gestürzt: Vater und Schwester zwischen Stolz und Hoffnung

«Es ist tragisch, aber so ist das nun mal im Skirennsport»

Das US–Ski– und Snowboardteam teilte bislang mit, dass Vonn gestürzt sei und von medizinischem Fachpersonal untersucht werde. «Es ist tragisch, aber so ist das nun mal im Skirennsport», sagte FIS–Verbandspräsident Johan Eliasch (63) laut der «New York Times». Er könne der Sportlerin «nur für das danken, was sie für unseren Sport geleistet hat, denn dieses Rennen war das Gesprächsthema der Spiele und hat unseren Sport ins bestmögliche Licht gerückt». Eliasch hoffe, «dass sie sich schnell erholt und bald wieder auf die Skier zurückkehren kann». Vonn werde in eine Klinik gebracht, «entweder vor Ort oder weiter entfernt, je nach Schwere der Verletzung, über die ich keine Details habe».