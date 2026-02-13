Lindsey Vonn: Klinik-Chefarzt meldet sich zu Wort

«Haben uns nicht davon beeinflussen lassen, dass sie ein Star ist»

Besonders betonte Zanarella, dass die Prominenz der Patientin keinen Einfluss auf die Behandlung gehabt habe. «Wir haben den gleichen Einsatz gezeigt, den wir jedem Patienten widmen, ohne uns davon beeinflussen zu lassen, dass es sich um eine Weltklasse–Sportlerin handelt», sagte er. Die Behandlung sei parallel zum normalen Klinikalltag gelaufen, allein am vergangenen Wochenende habe man rund zehn Patienten mit Knochenbrüchen versorgt. Täglich würden fünf bis sechs Operationen in der Unfallchirurgie durchgeführt, so Zanarella.