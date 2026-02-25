Lindsey Vonn: Nach Horrorsturz beginnt der Kampf im Kopf

Ein langer Weg liegt vor ihr

Aktuell ist Vonn noch auf einen Rollstuhl angewiesen – denn neben den schweren Verletzungen am linken Bein brach sie sich bei dem Sturz auch den rechten Knöchel. In einigen Wochen wolle sie auf Krücken umsteigen und sich voll auf die Rehabilitation konzentrieren. Bis alle Knochen verheilt seien, werde rund ein Jahr vergehen, erklärte sie auf Instagram. Danach stehe die Entscheidung an, ob das eingesetzte Metall wieder entfernt werden solle – und schliesslich eine weitere Operation zur Reparatur ihres vorderen Kreuzbands.