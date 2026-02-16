Lindsey Vonn nach Sturz: «Ich kehre langsam ins Leben zurück»

Später konnte sie berichten, dass auch die vierte Operation gut verlaufen ist und sie endlich in die USA reisen könne. Sie wolle von dort aus die Fans auf dem Laufenden halten und mehr Details zu ihrer Verletzung preisgeben. Empathie, Liebe und Unterstützung heisse Vonn willkommen, aber nicht Traurigkeit oder Mitgefühl, schrieb sie. Die Risiken seien ihr bewusst gewesen. «Die Fahrt war den Sturz wert. Wenn ich nachts die Augen schliesse, bereue ich nichts und die Liebe zum Skifahren bleibt bestehen. Ich freue mich immer noch auf den Moment, wenn ich ein weiteres Mal oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.»