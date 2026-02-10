Lindsey Vonn nach Sturz: «Trotz der Schmerzen bereue ich nichts»

Zudem schreibt Vonn: «Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, die er verursacht hat, bereue ich nichts. Gestern am Start zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance hatte zu gewinnen, war an sich schon ein Sieg.» Sie habe gewusst, dass Rennen fahren ein Risiko sei: «Es war schon immer ein unglaublich gefährlicher Sport und wird es auch immer bleiben.»