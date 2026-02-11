Lindsey Vonn zeigt sich nach dritter OP mit Fixateur am Bein

«Das einzige Versagen ist, es nicht zu versuchen»

In ihrem Statement zog die Ski–Legende eine Parallele zwischen dem Rennsport und dem Leben: Man träume, man liebe, man springe – und manchmal falle man. Manchmal werde einem das Herz gebrochen und manchmal erreiche man die Träume nicht, von denen man wisse, dass man sie hätte erreichen können. «Aber das ist auch das Schöne am Leben: Wir können es versuchen», schrieb Vonn. An ihre Fans wandte sie sich mit einem eindringlichen Appell: «Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen.»