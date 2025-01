Linkin Park: Mega-Show beim Champions-League-Finale geplant?

Die US–Rockband Linkin Park (seit 1996) steht wohl vor einem der grössten Auftritte ihrer Karriere. Wie die britische «The Sun» unter Berufung auf einen Insider berichtet, wird die Gruppe die Halbzeitshow beim Champions–League–Finale am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena gestalten. Der Auftritt könnte sich in eine Serie von Konzerten einreihen, mit denen die Band nach ihrer sensationellen Rückkehr 2024 die Musikwelt im Sturm erobert.