Linkin Park: So lief ihr Deutschland-Comeback in Hamburg

Alster und Miniatur Wunderland: Linkin Park in Hamburg

Schon seit Donnerstag waren Linkin Park in Hamburg. Wie ganz normale Touristen schauten sich die Bandmitglieder die Stadt an. Mit ihren Familien wurden sie etwa beim Spaziergang an der Alster fotografiert, begleitet von Bodyguards. Der Schlagzeuger Colin Brittain – wie Emily Armstrong neu in der Band – wurde beim Shoppen in der Mönckebergstrasse gesichtet, der Haupteinkaufsstrasse Hamburgs.