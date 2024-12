Linkin Park und mehr: Die grössten Musik-Comebacks 2024

Bushido

Bushido (44) meldete sich nicht nur am 9. Februar mit seinem neuen Album «Rex in aeternum» zurück, sondern feierte auch ein Bühnen–Comeback: Aufgrund von Sicherheitsbedenken und vielen Herausforderungen hatte er acht Jahre lang auf keiner Bühne gestanden. Bushido absolvierte eine grossangelegte Arena–Tournee. Die «König für immer!»–Tour startete am 21. März 2024 in der Mercedes–Benz–Arena in Bushidos Heimatstadt Berlin. Nach Stationen in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt am Main, Köln, Zürich (CH) und Esch–sur–Alzette (LUX) feierte Bushido dann am 30. April in Stuttgart das Tour–Finale. Sein Karriereende schiebt der Rapper noch etwas hinaus: Für 2026 gab er seinen Abschied von der Bühne, den er mit einer letzten Tour zelebriert, bekannt.