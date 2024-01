Lisa Bonet reicht Scheidung von Jason Momoa ein

Momoa und Bonet schon seit 2020 getrennt

Momoa und Bonet leben offenbar schon deutlich länger voneinander getrennt als bisher angenommen. Der Öffentlichkeit teilten sie die Trennung im Januar 2022 offiziell mit, in den eingereichten Unterlagen führe Bonet als Trennungsdatum jedoch jetzt den 7. Oktober 2020 an, wie «People» berichtet. Als Grund seien in dem Antrag auf Auflösung der Ehe die in Hollywood–Scheidungen oftmals üblichen, «unüberbrückbaren Differenzen» vermerkt.