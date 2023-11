Lisa Kudrow bedankt sich bei Matthew Perry für ihre besten zehn Jahre

Rund zehn Jahre lang lief die Kult–Sitcom «Friends» im Fernsehen. Diese zehn Jahre seien die besten ihres Lebens gewesen, deutet die US–Schauspielerin Lisa Kudrow (60) in einem Instagram–Beitrag an, in dem sie sich von ihrem verstorbenen Kollegen und Freund Matthew Perry (1969–2023) verabschiedet, der Ende Oktober im Alter von 54 Jahren verstorben ist.