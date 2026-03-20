Lisa Kudrow schreitet mit Ehemann und Sohn über den roten Teppich

Lisa Kudrow und Ehemann Michel Stern sind seit über 30 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich noch vor der Erstausstrahlung von «Friends» kennen. In einem aktuellen Interview mit dem «Hollywood Reporter» sagte die «Friends»–Darstellerin über ihr langanhaltendes Liebesglück: «Ich glaube, das grösste Glück, das mir je passiert ist, war, dass ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor ‹Friends› kennengelernt und mich in ihn verliebt habe.» Das Paar heiratete 1995, nur ein Jahr nach der Premiere von «Friends». Drei Jahre später kam ihr einziger Sohn zur Welt.