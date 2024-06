Lisa Kudrow: Trauerbewältigung mit alten «Friends»-Folgen

Sich selbst in «Friends» zu sehen war Lisa Kudrow jahrelang zu peinlich

In den vergangen Jahren sei sie nicht in der Lage gewesen, die alten Folgen der Serie noch einmal durchzusehen, «weil es zu peinlich ist, sich selbst anzuschauen» – und sie nicht riskieren wollte, dass ihr ihre schauspielerische Leistung in der Serie womöglich nicht gefallen könnte. Aber wenn es beim Schauen um Perry gehe, «dann ist es in Ordnung». Nachdem sie sich «Friends» nun wieder intensiv zu Gemüte geführt habe, sei ihr bewusst geworden, wie lustig die Serie eigentlich gewesen sei. «Manchmal lache ich sogar über das, was ich darin gemacht habe», sagt Kudrow. Aber es sei schon peinlich. Wenn zu Hause jemand ins Zimmer komme und sie gerade «Friends» schaue, sei das kein guter Look.