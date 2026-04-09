Lisa Kudrow: Viel zu frühe Rückkehr zum Set als Mutter

Hinter den Kulissen kam es auch zu lustigen, privaten Momenten, wie die Schauspielerin gegenüber dem Magazin «People» schilderte. Erschöpft vom Lernen der Texte betrat sie wohl einmal den Aufenthaltsraum der Besetzung – und sah Julian auf einer Couch sitzen. «Ich bin einfach rübergegangen und habe mich neben ihn gequetscht und mich an ihn geschmiegt», erzählt sie. «Und alle haben geschaut. Er sagte: ‹Hi, Mom› – und einige wussten wohl gar nicht, dass er mein Sohn ist. Die fragten sich wohl: ‹Was passiert hier gerade?›»