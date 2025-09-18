Lisa Marie Akkaya ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Lisa Marie Akkaya (24) ist erneut Mutter geworden. In einer Story auf seinem Instagram–Account bestätigte ihr Ehemann Furkan «Akka» Akkaya (24) die Geburt ihres Sohnes. «Willkommen, Xavi», schrieb der Influencer zu einem Selfie, auf dem er den Kleinen im Arm hält – das Gesicht des Babys verdeckt er mit zwei Augen–Emojis.
Schon Monate vor der Geburt stand fest, dass ihr Sohn Xavi heissen wird. «Baby Xavi, bitte kämpf fleissig weiter in Mamis Bauch und halt noch etwas durch! Mama und Papa lieben dich!», schrieb die 24–Jährige zu einem Foto, auf dem sie ihren Babybauch mit dem Schriftzug «Xavi» zeigt und ein Ultraschallbild in den Händen hält.
Für das Influencer–Paar ist es das zweite Kind
Lisa Marie und Furkan «Akka» Akkaya sind somit zum zweiten Mal Eltern geworden. Im vergangenen Jahr stellte das Influencer–Paar seine Liebe bei «Temptation Island VIP» auf die Probe – und bestand. Noch vor Ausstrahlung der ersten Folge wurde damals bekannt, dass die Content Creatorin ihr erstes Kind erwartet. Kurz darauf heirateten die beiden standesamtlich in Dubai, ihrem damaligen Wohnort. Nur vier Monate später kam Söhnchen Emilio zur Welt.
Bereits sieben Monate nach seiner Geburt folgte die nächste Überraschung: Die Akkayas erwarteten erneut Nachwuchs, wie sie damals ebenfalls im Netz verkündeten. Doch die zweite Schwangerschaft verlief nicht komplikationslos: In der 21. Woche setzten frühzeitig Wehen ein, es drohte eine Früh– oder Fehlgeburt. Lisa Marie Akkaya wurde daraufhin erfolgreich in einem Krankenhaus behandelt.