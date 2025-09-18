Lisa Marie Akkaya ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Für das Influencer–Paar ist es das zweite Kind

Lisa Marie und Furkan «Akka» Akkaya sind somit zum zweiten Mal Eltern geworden. Im vergangenen Jahr stellte das Influencer–Paar seine Liebe bei «Temptation Island VIP» auf die Probe – und bestand. Noch vor Ausstrahlung der ersten Folge wurde damals bekannt, dass die Content Creatorin ihr erstes Kind erwartet. Kurz darauf heirateten die beiden standesamtlich in Dubai, ihrem damaligen Wohnort. Nur vier Monate später kam Söhnchen Emilio zur Welt.