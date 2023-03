Lisa-Marie Koroll: Diese Berlin-Tipps hat die Schauspielerin

Für ihre Rolle hat sich der «Bibi & Tina»-Star einen Berliner Dialekt zugelegt. Dort wohnt die Schauspielerin schon seit vielen Jahren. Ihre liebste Beschäftigung in der deutschen Hauptstadt verriet Koroll im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: «Kino Hackesche Höfe und frühstücken im TwoTrick Pony mit anschliessendem Spaziergang über den wunderschönen Friedhof nebenan.» An Berlin schätze die 25-Jährige die Möglichkeit, jeden Tag etwas anderes zu machen.