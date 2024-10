Lisa Marie Presley behielt die Leiche ihres Sohnes für zwei Monate

Im Januar 2023 erschütterte der Tod von Lisa Marie Presley (1968–2023) ihre von Schicksalsschlägen gebeutelte Familie. In ihren am 8. Oktober posthum erschienenen Memoiren «From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen» kommt die Tochter von Elvis Presley (1935–1977) nun ein letztes Mal zu Wort. Unter anderem offenbart sie darin, wie sehr sie der Tod ihres Sohnes Benjamin Keough (1992–2020) schmerzte.