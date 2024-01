Lisa Marie Presley: Elvis-Tochter mit gebrochenem Herzen

Vom Suizid ihres Sohnes «verwüstet und zerstört»

Im August 2022, knapp fünf Monate vor ihrem eigenen Tod, beschrieb Lisa Marie Presley in einem Essay anlässlich des «National Grief Awareness Day», den sie in dem Magazin «People» veröffentlichte, wie sehr ihr der tragische Verlust ihres Sohnes zu schaffen machte: «Mein Leben und das meiner drei Töchter, so wie wir es kannten, wurde durch seinen Tod völlig verwüstet und zerstört. Damit leben wir jeden. Einzelnen. Tag.» Im selben Essay merkte sie an, dass sie sich mit «Tod, Trauer und Verlust» auseinandersetzen musste, seit sie neun Jahre alt war und ihren berühmten Vater Elvis Presley (1935–1977) leblos im Badezimmer seines Anwesens Graceland fand.