Lisa Marie Presley hatte immer Angst vor plötzlichem Tod ihres Vaters

Im Januar 2023 erschütterte der tragische Tod von Lisa Marie Presley (1968 – 2023) ihre von Schicksalsschlägen gebeutelte Familie. In ihren am 8. Oktober posthum erscheinenden Memoiren «From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen» kommt die Musikerin ein letztes Mal ausführlich zu Wort und gibt intime Einblicke in ihr Leben als Kind von Elvis Presley (1935–1977), dem «King of Rock‹n›Roll». Das Erinnerungsbuch wurde nach ihrem Tod auf Grundlage von umfangreichen Tonbandaufnahmen von ihrer ältesten Tochter Riley Keough (35) fertiggestellt, die ihre Mutter noch zu Lebzeiten angelegt hatte.