Lisa Marie Presley: Ihre Memoiren sollen posthum im Oktober erscheinen

«Ein Privileg»

«Nur wenige Menschen hatten die Gelegenheit zu erfahren, wer meine Mutter wirklich war, ausser dass sie Elvis' Tochter war», wird Keough in einer am Donnerstag vom Verlag Random House veröffentlichten Erklärung zitiert. «Ich hatte das Glück, diese Gelegenheit gehabt zu haben, und die Arbeit an der Vorbereitung ihrer Autobiografie für die Veröffentlichung war ein Privileg, wenn auch ein bittersüsses. Ich freue mich so sehr, meine Mutter jetzt in ihrer verletzlichsten und ehrlichsten Form zu zeigen, und hoffe dabei, dass die Leser meine Mutter genauso lieben wie ich.»